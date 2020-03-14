Borsada düzenleme endeksi % 5 yukarı çekti

BUGÜN NELER OLDU

Borsa İstanbul koronavirüsün piyasa üzerindeki etkilerini azaltmak için önlemler açıkladı. İçinde bulunduğu pazar ve gruba göre yüzde 20 ya da 15 olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplarda 10'a düşürüldü. Mevcut uygulamada yüzde 10 ve yüzde 7.5 olan 'devre kesici tetikleme oranı' ise tüm gruplarda yüzde 5'e indirildi. Hisse senedinin içinde bulunduğu gruba göre 5, 15 ya da 25 dakika olan "devre kesici sonrası emir toplama süresi" ise tüm gruplarda 30 dakikaya çıkarıldı. VİOP'ta fiyat marjları yüzde 15'ten 10'a düşürüldü. Bu gelişmelerin ardından BIST 100 yüzde 5 yükseliş yaşadı. Günü 95 bin 605 puandan kapattı.