Günlük 3 bin ek sefer konuluyor

Üniversitelere üç haftalık tatil kararının ardından yaşanan otobüs sıkıntısı için harekete geçildi. Otobüs firmaları, öğrencilerin yoğun talebini karşılamak için ek seferler başlattı. Günlük 3 bin ek sefer düzenleyecek olan firmalar, 12-15 Mart tarihleri arasında 12 bin ek sefer yapacak. Ortalama günlük 380 bin olan ancak virüs nedeniyle 250 bine düşen yolcu sayısı ise tatil kararıyla 550 bini bulacak.Bu süre zarfında 2.5 milyona yakın kişiyi taşımaya hazırlanan otobüsçülük sektörü, virüse karşı da tedbirlerini artırdı. Otobüsleri dezenfekte eden firmalar, kolonya ikramını da yoğunlaştırıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, normalde virüs nedeniyle otobüslerde seferlerin yoğunluğunun düştüğünü belirterek, "Ancak alınan kararla birlikte otobüslerde çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Otobüs firmalarınız talebi karşılayabilmek için günlük 3 bin ek sefer düzenleyecek" dedi.Yıldırım, en yoğun talebin İstanbul'dan geldiğini, Edirne, Trabzon, Bolu, Eskişehir, Ankara, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Erzurum ve Samsun gibi şehirlerinde de talep patlaması yaşandığını söyledi.Koronavirüse karşı sektörün de özel tedbirler aldığını anlatan Yıldırım, "Firmalarımız otobüsleri dezenfekte ediyor. Ayrıca otobüslerde kolonya servislerimiz sıklaşacak. Bazı firmalarımız saat başı kolonya ikrâm ediyor" ifadelerini kullandı.

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