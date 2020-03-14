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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 15:10 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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