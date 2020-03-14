Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum." dedi.

İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 14, 2020