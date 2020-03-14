Pet hayvanlarının ülkeye girişi durduruldu

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesinde oluşturduğu çalışma grubu ile 81 ilde bulunan gıda işyerlerinde koronavirüs denetimlerini üst düzeye çıkardı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak" denildi. Ayrıca tedbirler kapsamında, egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulduğunun belirtildiği açıklamada ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stokların yeterli düzeyde olduğu bilgisine yer verildi. Çin'den ithal edilen su ürünleri ve hayvansal ürün girişi ocak ayında alınan karar doğrultusunda durdurulduğu mevcut uygulamanın devam ettiği kaydedildi. Açıklamada durumun hassasiyeti nedeniyle gerekirse kolluk güçlerinden destek isteneceği, il ve ilçe mülki amirlerle irtibat kurulacağı bilgisine yer verildi.