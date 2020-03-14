Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Apple'dan flaş corona virüs kararı! Çin dışında...

Son dakika: 'dan flaş kararı! dışında...

Corona virüsün tüm dünyada yayılmasının ardından teknoloji devlerinden de art arda önlemler geliyor. dün 'deki mağazalarını tekrar açma kararı almıştı. Bugün gelen son dakika haberine göre Apple Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını 2 hafta süreyle geçici olarak kapatma kararı aldı. Apple'ın Çin dışında 460 mağazası bulunuyor, en çok mağaza ise 270 adetle ABD'de. Geçici mağaza kapatmanın Apple'a vereceği ekonomik hasarla ilgili bir öngörüde ise bulunulmadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.3.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 12:29 ABONE OL
Son dakika: Apple'dan flaş corona virüs kararı! Çin dışında...

Apple, yaptığı resmi açıklamayla Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını 27 Mart tarihine kadar kapatacağını ve koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla personelini evden çalıştıracağını duyurdu.

Apple CEO'su Tim Cook'un da paylaştığı ve şirketin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için en etkili yöntem yoğunluğu azaltmak ve sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarmak." ifadeleri kullanılırken, Çin dışındaki mağazaların geçici olarak 14 gün boyunca kapatılacağını ve personelin uzaktan çalışacağı açıklandı. Apple, Dünya Sağlık Örgütü'nün "pandemi" olarak tanımladığı koronavirüs (Covid-19) salgınının yoğun görüldüğü İtalya ve İspanya'da mağazalarını kapatmıştı. Çin hariç dünya genelinde 460 mağazası bulunan Apple'ın geçici kapatma kararından en fazla etkilenecek ülke ise 270 mağaza ABD olacak.

Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada geçici olarak kapatılan tüm mağazalarda saatlik bazda çalışan tüm personelin normal ödeme alacağını belirtti. Geçen hafta da dünya genelindeki pek çok ofiste Apple çalışanları evden çalışmaları için teşvik edilmişti.

Ürünlerinin büyük çoğu Çin'deki tedarik zincirine bağlı olan Apple, koronavirüsten en şiddetli etkilenen şirketlerin başında geliyor. Fabrika kapatmalar ve üretimdeki gerileme nedeniyle iPhone ve iPad Pro gibi ürünlere olan talepte siparişler karşılanamaz duruma gelmiş, 2020 1. çeyreği için konulan 63 ila 67 milyar dolarlık hedefin tutturulamayacağını da açıklamıştı. Apple hisseleri buna rağmen Nasdaq'taki yüzde 12 düşüşe rağmen yüzde 5.3 gerileyerek pozitif ayrışmıştı. Mağaza kapatmaların gelirleri nasıl etkileyeceğine dair bir öngörü ise paylaşılması.

Öte yandan, Kaliforniya, Cupertino merkezli şirket koronavirüsle mücadele kapsamında 15 milyon dolar bağışladığını da duyurdu.

CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERİ: Tedavi konusunda dünyayı umutlandıran gelişme! Corona virüsü izole ettiler

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Apple'dan flaş corona virüs kararı! Çin dışında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA