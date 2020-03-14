Türk Telekom’dan uzaktan eğitime internet desteği

Önceki gün Külliye'de gerçekleştirilen koronavirüs toplantısından çıkan uzaktan eğitim kararına, Türk Telekom'den internet desteği geldi. Mobil abonelerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3 GB internet hediye edeceklerini söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bakanlar Kurulu'nun aldığı uzaktan eğitim kararına fiber yapımız ve teknolojilerimizle her türlü desteği vermek için hazırız" diye konuştu.Uzaktan eğitim konusunda yapılacakları yetkililerle görüşerek pek çok senaryo üzerinde çalıştıklarını ifade eden Önal, şunları kaydetti: "Online eğitimle ilgili şirketimiz SEBİT'in yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi var. Fiber altyapı, baz istasyonları, Vitamin uygulaması ve SEBİT'in deneyimli ekibi ile gerekli hazırlıkları yaptık. Bu süreçte öğrencilere ve velilere destek olmayı sürdüreceğiz. 'EBA' yazıp 5555'e SMS gönderen faturalı ya da faturasız hat kullanan Türk Telekom mobil abonelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3 GB internet hediye edilecek." SEBİT Genel Müdürü Ahmet Eti ise "Geliştirdiğimiz uygulamalar hali hazırda pek çok özel ve devlet okulunda başarıyla çalışıyor" diye konuştu.

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