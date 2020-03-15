AVM’ye Korona mesaisi

AÇILIŞ 12:00 KAPANIŞ 20:00Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından Türkiye'de perakende sektörü de harekete geçti. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden sonra ziyaretçi sayıları yüzde 15 azalan alışveriş merkezleri (AVM) ve perakende markaları 'acil' toplanma kararı aldı. Son günlerde dezenfekte çalışmalarına hız veren AVM'lerde önlem olarak esnek mesaiye geçilecek. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM'lerin açılış-kapanış saatleriyle ilgili tavsiye kararı aldı. Buna göre, AVM'lerin içindeki isteyen mağazalar sabah 10:00 yerine 12:00'da açılabilecek. Akşam 20:00'da ise kapanabilecek.Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'lerde her alanda çok ayrıntılı dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını, önlemleri üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. Mağazalara esnek çalışma saatleri getirdiklerini belirten Altaş, AVM'lerin yine 10.00'da kapılarını açacağını ancak isteyen mağazaların 12.00'da açılıp 20.00'da kapanma seçeneğini de kullanabileceğini dile getirdi. Altaş, aldıkları diğer tedbirleri de şöyle sıraladı: "AVM'ler içindeki çocuk alanlarını kapatma kararı aldık. Ayrıca AVM'ler içerisindeki tüm sosyal etkinlikleri de iptal ettik. Dezenfektan çalışmalarına zaten öncesinde başlamıştık ama uygulama sıklığını artıracağız. AVM'leri olabildiğince steril ve güvenilir vakit harcama alanları yapmaya çalışacağız."MARKALARIN çatı kuruluşu Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise, vaka sayısının ciddi boyutlara ulaştığı pek çok ülkede AVM'lerin kapandığını, Türkiye'de böyle bir süreç yaşanmadığını ve bakanlığın süreci çok iyi yönettiğini söyledi. Dernek olarak yarın acil durum toplantısı yapacaklarının altını çizen Öncel, esnek çalışma saatlerini uygulamaya başlayacaklarını, vardiya sıklıklarını artıracaklarını kaydetti. Bu süreçte izni birikenlere idari izin kullandırdıklarını dile getiren Öncel, işten çıkarma gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. "Kimse yetişmiş elemanını kaybetmek istemez" diyen Öncel, 15 günlük kısa süreli önlem sonrası ek tedbirleri de gündemlerine alabileceklerini dile getirdi. Bu çalışma saatleriyle amaç günlük hayatı sekteye uğratmamak ve ekonomiyi sıkıntıya sokmamak. Öncel, "Moral bozmuyoruz. Olaya iyi yanından bakarsak bu süreçte ciddi bir enerji tasarrufu sağlayacağız" diye konuştu.EDİNİLEN bilgilere göre, AVM'lerin içindeki sinema salonlarının kapatılması gündemde. Önümüzdeki hafta içinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili karar alması bekleniyor.