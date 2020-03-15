THY, Avrupa biletlerini değiştiriyor

TÜRK Hava Yolları (THY), uçuşların 14 Mart-17 Nisan tarihleri arasında durdurulduğu 9 Avrupa ülkesine bileti olan yolcuların işlemlerini, THY'nin internet sitesi, mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Açıklamada şöyle denildi: 14 Mart-17 Nisan tarihleri arasında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka çıkışlı uçuşu olan yolcuların, yeni rezervasyonlarını 31 Mayıs 2020'ye kadar uygulanan bir uçuşa yapmaları durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacak. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde yolculara imkânlar dahilinde parkur değişikleri veya biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak. Şirket, uçuşu iptal olmasa da değişiklik yapmak isteyenlere kolaylık sağlayacak.