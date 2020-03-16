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Son Dakika Haberleri: haftaya yükselişle başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir ile haftayı kapatan ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanıyor. Amerikan Merkez Bankası , sürpriz bir şekilde faizi indirdikten sonra dolar/TL fiyatları düşerken, altın fiyatları da artışa geçti. Gram ve ONS altın güne yükselişle başlarken, tam, yarım, ata, Cumhuriyet çeyrek altın düşüşle başladı. Vatandaşlar, altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Tam, yarım, ata, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 16.3.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 08:11 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem saatleri başlarken, da hareketlilik yaşıyor. ONS ve GRAM altın önemli bir oranda artarken, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve Ata altın fiyatları en az %2 düşüşte. Corona virüsü nedeniyle piyasalar karışık seyrederken, altında güvenli liman alımları devam ediyor. Özellikle tarafından duyurulan faiz indirimi kararı sonrası altın fiyatlarında kısmi artış yaşandı. Bugün de, altın alış-satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili araştırma yapıyorlar. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 16 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

İşte 16 Mart 2020 tarihli tam, yarım, ata, Cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları…

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Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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