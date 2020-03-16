Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem saatleri başlarken, altın fiyatları da hareketlilik yaşıyor. ONS ve GRAM altın önemli bir oranda artarken, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve Ata altın fiyatları en az %2 düşüşte. Corona virüsü nedeniyle piyasalar karışık seyrederken, altında güvenli liman alımları devam ediyor. Özellikle FED tarafından duyurulan faiz indirimi kararı sonrası altın fiyatlarında kısmi artış yaşandı. Bugün de, altın alış-satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili araştırma yapıyorlar. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 16 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

İşte 16 Mart 2020 tarihli tam, yarım, ata, Cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları…