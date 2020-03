Haftada bir telefon detoksu yapıyorum

14 yıl boyunca çeşitli kademelerde çalıştığı Turkcell'de bir yıl önce genel müdürlük koltuğuna oturan Murat Erkan, haftada bir gün telefon detoksu yaptığını söyledi. Erkan, "Dünyada insanlar ortalama her 7 dakikada bir telefonuna bakıyor. Hatta bu süre gün geçtikçe kısalıyor. O yüzden ben de tam olarak kapatmasam da haftanın bir gününü iş olarak 'off' yapmaya çalışıyorum" dedi. Günümüzde artık teknoloji ve iletişimin kişiler için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Erkan, dozajın iyi ayarlanması gerektiğini ifade etti. Turkcell'in yeni yatırımlarla daha güçlü bir teknoloji şirketi olarak yoluna devam edeceğini söyleyen Erkan'la, hedeflerini konuştuk...Bilinç çok önemli. Ben de günlük hayatımda arkadaşlarımla, ailemle gerçek anlamda sosyalleşmeyi seviyorum. Bazen o sosyalleşme ortamlarında bile herkesin elinde telefon oluyor, insanlar gözlerini telefonlarından ayıramıyor. Çünkü giderek internet bağımlılığı artıyor. Araştırmalara göre 'Kesilmesine en çok tahammül edemediğiniz şey nedir' sorusuna insanların çoğu 'internet' yanıtını veriyor. Elektrik ikinci sırada geliyor.Öyle tabi, telefon ve internet kullanıldıkça biz para kazanıyoruz. Ama yine de dengenin önemli olduğunu düşünüyorum.Bu konuda müthiş bir gelişim var. Çin'de restoranda mönüyü alıyorsunuz, yüzünüzü gösterip ödemeyi yapıyorsunuz. Bizim ofisimizin restoranında bu teknolojiyi kullandık. Yapay zekâ yüzünüzü tanıyor, yemek kartınızdan parasını çekiyor. Kimse taksi için bozuk para aramıyor. Telefonunuzu gösterip, geçiyorsunuz. Türkiye'de ödemeler yüzde 60 nakit olarak yapılıyor. Ama çok büyük bir değişim var, yakında simitçi de ödeme sistemlerini kullanacak.En çok yatırım yapan şirketlerinden biriyiz. 7 milyarı 2019'da olmak üzere, 5 yılda 26 milyar TL yatırım yaptık. Bu yıl 1 milyar dolar civarında yatırım planlıyoruz.İnsanlık çok virüs gördü. İnşallah bunu da kısa sürede atlatırız. GSMA da bu yüzden iptal edildi. Fuarın katılımcılarının yüzde 30-35'i de Çin'den geliyor. Bu durumu yönetiminde yer aldığım kurulda konuştuk ve risk almamayı tercih ettik. Ne kadar doğru yaptığımız ortaya çıktı. Çünkü İspanya'da da birkaç vaka ortaya çıktı.Eğer bu süreç devam ederse teknoloji sektörünü etkileyecektir. Çünkü sektör üretiminin büyük bir bölümü Çin'de yapılıyor. Apple bu yıl yeni telefonunu çıkarmayacağını duyurdu örneğin. Bizim altyapımızın yüzde 40'ı da Çin'den geliyor. Kısa sürede çözüm bulunmazsa teknoloji sektörünü ciddi anlamda etkiler. Her kriz bir fırsat yaratır. Bunu vesile ederek krizi fırsata çevirerek, yerlileşme oranımızı artırabiliriz.Yüzde 23'lerde ama her geçen gün artıyor. Yerlilik oranı yüzde 70'lerde olan Çorlu Veri Merkezi'mizi birkaç ay içinde açacağız.Operasyonel tarafta 1.5 milyon yeni faturalı müşteri kazandık, toplam 36 milyon abonemiz var. Superbox ürünümüzde yılı 330 binle kapattık.Son dönemde ülkeler arasındaki ticari rekabet hızla ticaret savaşlarına dönüştü. Bizim Türkiye olarak burada iyi pozisyon almamız lazım. Çünkü yeni bir dünya düzeni kuruluyor. İşe ve sisteme bakış değişiyor. Bu yapının içinde kendimize iyi bir köşeyi kapmamız gerekiyor. Bizim ülke olarak birçok artımız var. Nüfusumuz genç, çalışkanız, dinamiğiz, girişimciyiz. Bu nedenle Türkiye'nin yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Ama elbette korona, deprem ve savaş gibi şeyler bizi etkiliyor. Ama ne olursa olsun ben çok pozitifim. Mesela şu anda otomobil işine girmek için çok doğru zaman. Çünkü herkes elektrikli otoyu çıkardıktan sonra girerseniz, küçük oyuncu olursunuz, atı alan Üsküdar'ı geçer. Türkiye'nin bunu yanı sıra fintek, dijital dönüşüm ve dijital servisler işine odaklanması lazım... Fintekte doğru pozisyon alırsak burada milyarlarca liralık işlemi kendi üzerimize alabiliriz. Çünkü gelecekte kimse bankanın finansal şubesinden içeri girmeyecek. Klasik anlamda bankacılık, finans kalmayacak. Bu dönüşümü yakalamak lazım. Hiç şüphem yok, biz bu 3 konuda da dönüşümü yakalayacağız. Zamanlama harika.Turkcell'de bir yıl önce göreve atanan Murat Erkan, 12 yıldır bu grupta çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Erkan, "Finansal sonuçlarımıza baktığınızda Turkcell 2019'da yüzde 18.1 büyüdü. Kârlılıkda EBİTDA'yı yüzde 18.6 büyüttük. Net kârı bir önceki yıla göre yüzde 61 artışla 3.2 milyara çıkardık. Son 5 yılda, 3 milyar dolar temettü dağıttık. Dolayısıyla finansal tarafta iyi bir sonucumuz var" dedi.