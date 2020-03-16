Havaya can simidi

Koronavirüs sadece yerdekileri değil havadakileri de vuruyor. Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olan havacılık sektörü şu ana kadar yaşadığı en derin krizin içinde. Avrupa ile ABD arasındaki tüm seyahatlerin yasaklanması, Türkiye'nin 14 ülkeye uçuş yasağı getirmesi ve bazı ülkelerin ülkeyi tamamen kapatmasının ardından dünyanın en büyük sektörlerinden havacılıkta panik havası esmeye başladı. Yüzde 50-80 arası düşüşler olan bazı terminaller de durma noktasına geliyor. Havayollarının ne zaman önceki trafik seviyelerine dönebileceğini tahmin etmek zor. Özellikle nakit akışında ciddi problemler var. Bu nedenle hükümetler devreye girmeye başladı ve iflas başvuruları da geliyor.



% 3.6 HAVADAN GELİYOR

2019 itibarıyla havacılık sektörü küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 3.6'sını yapıyor ve küresel ekonomiye 2.7 trilyon dolar katkıda bulunuyor. Dünyada 65.5 milyon çalışanı var. Avrupa'da hava taşımacılığı 12.2 milyon kişi çalışıyor. Avrupa'da GSYİH içinde 823 milyar dolar tutarında, Kuzey Amerika'da ise GSYİH'de 844 milyar dolarlık payı var.







LUFTHANSA VE AİR FRANCE MADDİ YARDIM ALIYOR

Almanya ve Fransa kriz boyunca Lufthansa ve Air France-KLM'yi yardımcı olmak için mali yardım verecek. Lufthansa İcra Kurulu Başkanı Carsten Spohr, personele verdiği demeçte, "Ülkemizin hükümetleri ile sadece üzerimizdeki yükü azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda gerekli olduğunda aktif destek hakkında da konuşmaya karar verdik" dedi. Fransa ise Air France-KLM sermaye artırımı da dahil olmak üzere şirketlere yardımcı olmak için mevcut tüm araçları kullanacağını açıkladı.







DELTA KAPASİTESİNİ YÜZDE 40 DÜŞÜRDÜ

ABD'nin Delta Havayolları da virüse bağlı talep düşüşü nedeniyle yüzlerce uçağının yere indiriyor. Havayolunun kapasitesini yüzde 40 oranında düşüreceği öğrenilirken, 11 Eylül 2001'de yaşanan terör saldırısından da daha kötü koşullarla karşı karşıya olduğu, yaklaşık 300 uçağını yere indireceği belirtiliyor.







İTALYA 300 MİLYON EURO VERECEK

İtalyan hükümeti, Alitalia'nın krizle mücadele etmesi için 300 milyon euro para aktaracak. Koronavirüs'ten en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya, 2017'de de bu havayolu şirketine 900 milyon euro kaynak aktarmıştı.



İNGİLTERE'DE 7.5 MİLYAR STERLİNLİK YARDIM TALEBİ

Virgin Group Başkanı Peter Norris, hükümeti, salgın nedeniyle İngiltere havacılık endüstrisini kurtarmak için 7.5 milyar sterlin acil durum desteği sağlamaya çağırdı. Sektör başbakan ve ulaştırma bakanlığına bu hafta bir mektup göndermeyi planlıyor. Mektup, yolcu düşüşü ve seyahat yasakları nedeniyle büyük havayollarının nakit olarak tehlikeli bir durumda olduğunu anlatacak.







EN BÜYÜK 20 UÇAĞI PİSTE ÇEKTİ

COVID-19 salgınının etkisi, Emirates'i filodaki en büyük uçakları Airbus A380'nin 20'sini piste çekmek zorunda bıraktı. Çünkü talepteki daralma nedeniyle düşük maliyetli seyahat ön plana çıkıyor. Filosunda toplamda 115 A380 ve 115 Boeing 777 olan firma, bu uçakların çoğunu karaya çekeceği, son birkaç teslimatını da yavaşlatmayı düşündüğü belirtiliyor.