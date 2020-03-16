Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları üzerinde sert düşüş! 17 Mart Bugün Yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar

Son dakika: Altın fiyatları üzerinde sert düşüş! 17 Mart Bugün Yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar

Son zamanlarda tüm piyasalarda yaşanmakta olan son dakika altın fiyatları ani iniş çıkışlar yaşanmaya devam ediyor. Küçük ve büyük yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metaldeki bu hareketliliğin nedeni olarak analistler dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgınını işaret ederken süreçteki bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini öngörüyor. Buna göre ise vatandaşlar; ", yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorularını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. 'dan gelen güncel rakamlarda sarı metal üzerinde düşüş gözlemlenirken hazırladığımız haberimizde gün içerisinde yer alan güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz. Peki, Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 06:59 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları üzerinde sert düşüş! 17 Mart Bugün Yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken haftanın ikinci gününde birçok vatandaş "Bugün gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" Şeklindeki sorularına cevap aramaya devam ediyor. Sarı metalde ve tüm piyasalarda yaşanan ani iniş çıkışlar ile ilgili analistler tarafından yapılan durum değerlendirmelerinde Corona virüsü salgınının, küresel ekonomiye olan negatif etkileri salgın süresince devam edecek şeklindeki yorumlar geliyor. Peki, 15 Mart 2020 bugün güncel ve canlı Altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ANİ DÜŞÜŞ!

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi sıfıra çekerek genişleme programı açıklaması ve dolar likiditesine yönelik diğer merkez bankalarıyla koordineli çalışılacağına yönelik adımlar değerli metallerde tepki alımına neden olmuştu. Geçen haftayı 1.529 seviyesinden kapatan ons haftanın ilk işlem gününe 1.552 seviyesinden başlamıştı.

Güncel rakamlar ve son dakika altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri takip etmek için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Altın fiyatları üzerinde sert düşüş! 17 Mart Bugün Yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA