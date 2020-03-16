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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş hamlesi

, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan oranını düşürme kararı aldı. Son dakika gelen bilgilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 07:36 ABONE OL
Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi
Son dakika gelen bilgilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi.

20 MART'TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürme kararı aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre yeni zorunlu karşılık faiz oranları (Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanacak.

Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8.00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6.00'ya çekilecek.

DİĞER BANKALARA YÜZDE SIFIR

Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak.


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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi
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