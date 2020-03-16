Türkiye helal turizmde “vites yükseltecek”

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, turizmde geçmiş yıllardaki hareketliliğe ve erken rezervasyonlara bakıldığında helal turizmde de 2020 yılının iyi geçeceğini öngördüklerini bildirdi. Helal turizmin yeni bir trend olduğunu, son 15 yılda ivme kazandığını anlatan Turhan, Helal turizm pazarında Türkiye'nin lider ülke olduğunu çünkü bu konseptteki tesis altyapısının en çok Türkiye'de olduğunu söyledi. Turhan, "Zaten İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında açık ara farkla en çok turist karşılayan ülke Türkiye. Sadece sahil bandında bu konseptte 70'in üzerinde otel var" dedi.