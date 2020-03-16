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Üçüncü sondaj gemisi Kanuni Türkiye’de

Giriş Tarihi: 16.3.2020 ABONE OL
Üçüncü sondaj gemisi Kanuni Türkiye’de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni" adını verdikleri üçüncü sondaj gemisinin seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin Birleşik Krallık'ta tamamlandıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıktığını, dün sabah da Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştığını belirtti. Dönmez, "35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak" diye konuştu.
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Üçüncü sondaj gemisi Kanuni Türkiye’de
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