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Bankalardan kritik önlemi

'da şubelerine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri alındı. Kapıda zaman zaman kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, içeride beklemektense dışarıda durmanın sağlık açısından daha iyi olduğunu söyleyerek uygulamayı destekledi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.3.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 16:33 ABONE OL
Bankalardan kritik coronavirüs önlemi

Ataşehir'de bankalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerini şubeye teker teker almaya başladı.

Yapılan uygulama banka önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Sırası gelen güvenlik personeli tarafından içeri alındı. Güvenlik personeli tedbir amaçlı maske ve eldiven takarak görev yaptı.

Banka kuyruğunda bekleyen Sinem Güney "Koronavirüs nedeniyle içeri tek tek alıyorlar, biz de sıramızı bekliyoruz. Bu uygulama çok güzel "diye konuştu.

Kuyruktaki bir diğer vatandaş Seda Şan "Alınması gereken bir tedbir, doğru buluyorum. Sırada bekliyorum yapacak bir şey yok " diye konuştu.

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Bankalardan kritik coronavirüs önlemi
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