Faiz aşısı tutmuyor

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, küresel merkez bankalarının olağanüstü toplantılarla faiz indirip varlık alım programlarını artırmaları, koronavirüsün piyasalarda yarattığı tedirginliği azaltmıyor. Fed'in önceki gün bir kez daha olağanüstü toplanarak faizi sıfıra çekip 700 milyar dolarlık varlık alımı başlatması, küresel ekonomiye ilişkin endişeleri artırdı. Çin'de sanayi üretiminin ocak-şubat döneminde yüzde 13.5 ile 30 yılın en sert daralmasını göstermesi ve ABD New York FED İmalat Endeksi'nin de martta 34.4 puanla rekor düşüş sergilemesi küresel resesyona ilişkin paniği perçinledi.







BORSALAR TEPE TAKLAK

Avrupa borsaları Fed'in koronavirüse karşı aldığı aksiyonlara rağmen piyasalarda artan endişelerle 6 yıldan fazla sürenin en düşük seviyesine indi. Açılışta yüzde 12 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşünü yaşayan ABD Borsası'nda şilemlere ara verildi. Geçen hafta yüzde 15 ile 2008 küresel krizinden beri en büyük düşüşü yaşayan Stoxx Europa 600 Endeksi dün yüzde 10'dan fazla değer kaybederek Temmuz 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Borsa İstanbul'da endeks yüzde 7 düşerek 90 bin puanın altına geriledi. Geçen hafta, birinci Körfez savaşından bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşayan petrolde kan kaybı dün hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12.5 düşerek 30 doların atına indi. Altının ons fiyatı da yüzde 5'e yakın gerileyerek bin 450 dolara düştü.







FED'DEN İKİNCİ ACİL İNDİRİM

3 Mart'ta olağanüstü toplanıp faizi 50 baz puan indirerek yüzde 1-1.25 aralığına çeken Fed, 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi. Fed, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına çekti. Fed ayrıca, 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı. Bu tutarın 500 milyar dolarlık kısmı Hazine, 200 milyar dolarlık kısmı mortgage tahvili alımı olarak belirlendi.



BİR DESTEK DE JAPONYA'DAN

Japonya Merkez Bankası (BoJ) da, parasal genişlemeyi artırıcı yönde tedbirler alırken, Borsa Yatırım Fonu (ETF) alım miktarı yıllık 6 trilyon yenden yıllık 12 trilyon yene (112 milyar dolar) çıkarıldı.



HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİ VURDU

Koronavırüs nedeniyle çok sayıda ülkenin getirdiği seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketleri ve seyahat acentelerini mali açıdan zor duruma düşürdü. Havayolu şirketleri koronavirüs yüzünden seferlerini büyük oranda azaltma kararı aldı. Bazı şirketler iflas etmemek için devlet yardımına başvuruyor. Seyahat şirketi TUI, ticari faaliyetlerini büyük oranda durdudarak devlet yardımı almak için başvuruda bulunacağını açıkladı. İngiliz Brtish Airways uçuşlarını yüzde 75, Air France KLM yüzde 70-90, American Airlines ise yüzde 75 azaltcağını açıkladı.



SWAP HATTI GENİŞLEDİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Fed, Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya (BOJ) ve İsviçre (SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı. Ortak plan kapsamında, 6 merkez bankası, bir hafta süreli mevcut operasyonlarına ek olarak, gecelik endeks swapları (OIS) üzerinden 25 baz puandan 84 günlük vadeyle haftalık dolar vermeye başlayacak. Buna, 16 Mart haftasında planlanan swap operasyonlarında başlanacak.



IMF'DEN 1 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduklarını açıkladı. Georgieva, gelişmekte olan ülkelere 50 milyar dolarlık bir kaynak sağlanabileceğini belirterek, sıfır faizli finansman olanaklarıyla düşük gelirli ülkeler için de 10 milyar dolarak yakın kaynağın ayrılabileceğini bildirdi. IMF'nin Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'nun da yoksul ülkelere acil kredi yardımı sağlayabileceğini anımsatan Georgieva, söz konusu fonun yaklaşık 400 milyon dolarlık kredi kapasitesi bulunduğunu, amaçlarının bağışlarla bunu 1 milyar dolara çıkarmak olduğunu ifade etti.