Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Havalimanında kırmızı bant uygulaması

Havalimanında

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.3.2020 ABONE OL
Havalimanında kırmızı bant uygulaması
İstanbul Havalimanı'na (İHL) koronavirüs salgınına karşı bir taraftan dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yürütülürken sosyal mesafe önlemler kapsamında ise kırmızı bant uygulaması başladı. Yolcuların terminal içinde birbirleriyle olan mesafelerini korumaları için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant uygulaması başlatıldı. Uzmanlar, enfekte bir kişinin öksürdüğünde veya hapşırdığında ortaya çıkan damlacıkları bir başkasının soluması riskini azaltmak için sosyal mesafe önlemlerinin de salgını hafifletmede önemli olduğunun altını çiziyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Havalimanında kırmızı bant uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA