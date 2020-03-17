Havalimanında kırmızı bant uygulaması

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stanbulHavalimanı'na (İHL) koronavirüs salgınına karşı bir taraftan dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yürütülürken sosyal mesafe önlemler kapsamında ise kırmızı bant uygulaması başladı. Yolcuların terminal içinde birbirleriyle olan mesafelerini korumaları için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant uygulaması başlatıldı. Uzmanlar, enfekte bir kişinin öksürdüğünde veya hapşırdığında ortaya çıkan damlacıkları bir başkasının soluması riskini azaltmak için sosyal mesafe önlemlerinin de salgını hafifletmede önemli olduğunun altını çiziyor.