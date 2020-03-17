Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İskenderun'a 1 milyar dolarlık çelik tesisi yatırımı

'a 1 milyar dolarlık çelik tesisi yatırımı

'ın ilçesine 1 milyar dolarlık çelik tesisi yatırımı yapılacak.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.3.2020 11:26 ABONE OL
İskenderun'a 1 milyar dolarlık çelik tesisi yatırımı

Hatay'ın İskenderun ilçesine 1 milyar dolarlık çelik tesisi yatırımı yapılacak. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yaptığı yazılı açıklamada, dünya ekonomisini etkileyen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok farklı alanlara etkileri olacağını belirtti.

Farklı ekonomik düzenler oluşacağını aktaran Tosyalı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk özel yassı çelik yatırımını gerçekleştirdiğimiz dönemde, Amerika kaynaklı çok büyük bir kriz başlamıştı. Buna rağmen 1 milyar dolarlık bütçeyle ilk özel yassı çelik üretimini başardık. Şimdi de İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni çelik yatırımı için kolları sıvadık. Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan tesis, orta vadede madenden çelik üretimine geçecek. 1 milyar dolarlık yatırıma bu yıl başlayacağız."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İskenderun'a 1 milyar dolarlık çelik tesisi yatırımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA