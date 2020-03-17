Konutta şubat rekoru

2020'yeocak ayında rekorla giren konut sektörü, şubat ayını da zirveyle kapattı. Türkiye genelinde şubatta 118 bin 753 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 4.52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51.4 arttı. Aylık bazda bakıldığında 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı görüldü. Toplam konut satışı en son 2016 ve 2017'de 100 bin sınırını geçmişti. Bir rekor da ipotekli konut satışlarından geldi. Kamu bankalarının geçen yılın ağustos ayında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi, bu sürece özel bankaların da dahil olması, vatandaşların konuta olan ilgisini artırdı.Şubattaki ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 392 artışla 43 bin 733'e ulaştı ve 8 yılın en yüksek şubat ayı verisi olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.8 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut ve yüzde 18.9 payla ilk sırada yer aldı. Diğer konut satışları şubatta, yıllık bazda yüzde 7.8 artarak 75 bin 20 olarak tespit edildi. Öte yandan bu dönemde yabancıların Türkiye'ye ilgisi de sürdü. Şubat ayında ilk kez 4 bini geçen yabancılara konut satışları da 8 yılın en yüksek seviyesini gördü. Satışlar ilk iki ayda 7 bin 912 adede ulaştı. Verilere göre, İstanbul yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan 1.440 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında 1.987 konutun sahibi oldu.