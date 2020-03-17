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Rusya turistlere tatil için 'yi önerdi

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi açısından tatil için tercih edilebilecek ülkeler arasında 'yi gösterdi.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:11 ABONE OL
Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi

ATOR tarafından hazırlanan "Hangi sahil ülkesinde paket tur satın alınabilir?" adlı listede, koronavirüs salgınından daha az etkilenen ve tatil noktası özelliği taşıyan ülkeler yer aldı.

Toplam 10 ülkenin bulunduğu listede Türkiye de yer alırken, Küba, Vietnam, Meksika, Tayland ve Meksika gibi ülkeler de listede kendisine yer buldu.

Rusya, aralarında Çin, bazı Avrupa Birliği ülkeleri, İran ve Özbekistan'ın bulunduğu çok sayıda noktaya yapılan uçuşlara sınırlandırma getirmişti.

ATOR, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rus turistlerin, koronavirüs salgını nedeniyle tatil planlarında Çin yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladığını bildirilmişti.



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Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi
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