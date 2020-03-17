Son dakika haberi: Altın fiyatları üzerinde sert düşüş! 17 Mart Bugün Yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken haftanın ikinci gününde birçok vatandaş "Bugün gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" Şeklindeki sorularına cevap aramaya devam ediyor. Sarı metalde ve tüm piyasalarda yaşanan ani iniş çıkışlar ile ilgili analistler tarafından yapılan durum değerlendirmelerinde Corona virüsü salgınının, küresel ekonomiye olan negatif etkileri salgın süresince devam edecek şeklindeki yorumlar geliyor. Peki, 15 Mart 2020 bugün güncel ve canlı Altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ANİ DÜŞÜŞ!

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi sıfıra çekerek genişleme programı açıklaması ve dolar likiditesine yönelik diğer merkez bankalarıyla koordineli çalışılacağına yönelik adımlar değerli metallerde tepki alımına neden olmuştu. Geçen haftayı 1.529 seviyesinden kapatan ons haftanın ilk işlem gününe 1.552 seviyesinden başlamıştı.

İşte canlı ve güncel rakamlar...