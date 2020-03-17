Tedbirler koruma kalkanı olacak

Türkiye, corona virüsü salgınına karşı en etkili önlemleri alan ülke olurken, ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Ekonomi yönetimi, dünyanın birçok ülkesinde etkili olan corona virüsü salgınının ekonomiye olası etkilerini en aza indirmek için ticaretten üretime, gümrüklerden ulaştırmaya, sektörel düzenlemelerden piyasaların likidite ihtiyacına kadar her alanda önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

Son dakika: Bakan Albayrak corona virüs önlemlerini açıkladı! "Olası senaryolara karşı yol haritası hazırlandı" | Video

Geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında da muhtemel gelişmelere karşı sektörel bazda ek tedbirler değerlendirildi. Hafta sonu da Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kovid-19 gündemiyle toplandı. Toplantıda süreçten etkilenebilecek sektörleri desteklemek ve piyasaları güçlendirmek amacıyla atılacak adımlar çeşitli yönleriyle ele alındı.



YOL HARİTASI HAZIR

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından corona virüsü salgınına karşı ekonomide alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salgının ekonomiye etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini vurgulayan Albayrak, tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını ifade etti.







SORUN KÜRESEL, MÜCADELE ULUSAL

Bakan Albayrak, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere sivil kuruluşların, sektör temsilcilerinin sürece ilişkin değerlendirme ve taleplerini aldıklarını belirtti. Bakan Albayrak, Kovid-19'un ekonomik etkilerine ilişkin mücadelede de "sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal" olduğunu vurguladı. Albayrak, "Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat şekilde atlatmanın güvencesi olan güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücü ile dinamik bir iç pazara sahip. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'corona virüs' tedbirlerini açıkladı | Video

İŞGÜCÜ PİYASASI KORUNACAK

Üretim ve istihdamın sekteye uğramamasının birinci öncelik olduğunu belirten Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. Tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır" dedi.