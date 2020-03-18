Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 18 Mart bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri ve değişimleri, son zamanların en önemli gündem maddeleri arasında kendine yer buluyor. Altın fiyatları ile ilgili aramalar gün geçtikte sıklaşırken hafta ortası itibarıyla "Bugün gram, yarımı cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" şeklindeki sorular öne çıkıyor. Altınla birlikte tüm piyasalarda yaşanan iniş çıkışlar, analistler tarafından Corona virüsü salgınının küresel ekonomiye olan negatif etkisine bağlanıyor. Peki 18 Mart Çarşamba bugün güncel ve canlı altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları ile ilgili tüm gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi sıfıra çekerek genişleme programı açıklaması ve dolar likiditesine yönelik diğer merkez bankalarıyla koordineli çalışılacağına yönelik adımlar değerli metallerde tepki alımına neden olmuştu. Geçen haftayı 1.529 seviyesinden kapatan ons haftanın ilk işlem gününe 1.552 seviyesinden başlamıştı.

İşte canlı ve güncel rakamlar...