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hareketliliği devam ediyor! Gram, tam, yarım ve fiyatları 18 Mart bugün ne kadar?

, dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü sebebiyle son zamanlarda hareketlilik gösteriyor. Avrupa’nın bazı ülkelerinde durma noktasına gelen piyasa hareketliliği ve virüsten ABD’nin bazı eyaletlerinin etkilenmiş olması altın fiyatlarındaki değişimi de doğrudan etkileyin. Bu bağlamda altın fiyatları takibi, küçük ve büyük yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor. Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketliliği Corona virüsü salgını ile ilişkilendiren analistler, söz konusu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor. Peki buna göre “Tam, yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar, kaç TL?” Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları haberleri ile kurdaki değişim yakından takip ediliyor. Haberimizin içerisinde günce ve anlık değişimi takip edebilir; tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 07:34 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 18 Mart bugün ne kadar?

haberleri ve değişimleri, son zamanların en önemli gündem maddeleri arasında kendine yer buluyor. Altın fiyatları ile ilgili aramalar gün geçtikte sıklaşırken hafta ortası itibarıyla "Bugün gram, yarımı cumhuriyet ve fiyatları ne kadar?" şeklindeki sorular öne çıkıyor. Altınla birlikte tüm piyasalarda yaşanan iniş çıkışlar, analistler tarafından Corona virüsü salgınının küresel ekonomiye olan negatif etkisine bağlanıyor. Peki 18 Mart Çarşamba bugün güncel ve canlı altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları ile ilgili tüm gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi sıfıra çekerek genişleme programı açıklaması ve dolar likiditesine yönelik diğer merkez bankalarıyla koordineli çalışılacağına yönelik adımlar değerli metallerde tepki alımına neden olmuştu. Geçen haftayı 1.529 seviyesinden kapatan ons haftanın ilk işlem gününe 1.552 seviyesinden başlamıştı.

İşte canlı ve güncel rakamlar...

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 18 Mart bugün ne kadar?
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