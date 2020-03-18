ATO virüs tedbirlerini artırdı

AnkaraTicaret Odası (ATO) da üye ve personelini korumaya yönelik bazı tedbirler aldı. Söz konusu tedbirler kapsamında odanın kurum içi ve dışında yapılacak tüm toplantı, eğitim, seminer, çalıştay ve organizasyonları ertelendi. ATO binası düzenli olarak dezenfekte edilirken, binada çeşitli alanlara el dezenfektanları yerleştirildi. Kronik rahatsızlığı olan personelin yanı sıra 60 yaş üstündekiler ve 12 yaş altı çocuğu olan kadınlar 2 hafta idari izinli sayılacak. Ankara Sanayi Odası (ASO) da dün yaptığı tek maddelik toplantıda alınacak tedbirleri değerlendirdi.