Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ATO virüs tedbirlerini artırdı

virüs tedbirlerini artırdı

Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
Ankara Ticaret Odası (ATO) da üye ve personelini korumaya yönelik bazı tedbirler aldı. Söz konusu tedbirler kapsamında odanın kurum içi ve dışında yapılacak tüm toplantı, eğitim, seminer, çalıştay ve organizasyonları ertelendi. ATO binası düzenli olarak dezenfekte edilirken, binada çeşitli alanlara el dezenfektanları yerleştirildi. Kronik rahatsızlığı olan personelin yanı sıra 60 yaş üstündekiler ve 12 yaş altı çocuğu olan kadınlar 2 hafta idari izinli sayılacak. Ankara Sanayi Odası (ASO) da dün yaptığı tek maddelik toplantıda alınacak tedbirleri değerlendirdi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ATO virüs tedbirlerini artırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA