AXA Sigorta’dan “Sülale İndirimi”

AXA Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası sahiplerinin yararlanabileceği "Sülale İndirimi"ni hayata geçirdi. "Sülale İndirimi" kapsamında ise tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyat avantajlarına ek olarak %10 oranında ek bir indirim tanımlanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlar, birinci derece aile yakınlarına ek olarak diğer akraba ve hatta yakın arkadaşlardan minimum beş, maksimum 20 kişilik bir grup oluşturarak Sülale İndirimi'nden yararlanılabilecek. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortalılara özel hastanelerde sadece 15 lira devletin zorunlu katılım payını ödeyerek özel sağlık sigortasının sunduğu tedavi imkanları sunuyor. Böylece sigortalılar özel sağlık sigortalarından farklı olarak tedavi ücreti tutarının %20-30'u civarında değişebilen "katılım payını" da ödememiş oluyor; ayrıca özel sağlık sigortasına nazaran hem yıllık bazda çok daha düşük primler hem de tedavi başına çok daha düşük katılım payı ödüyor. Özel hastanelerde tedavi imkanına sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası ürününden faydalanmak için ise SGK'lı olmak yeterli.AXA Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, "AXA Sigorta olarak "insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlama" misyonuyla çalışıyoruz. İnsanların hayatında yalnızca hasar anında zararı ödeyen şirket olmanın ötesine geçmek, hayallerini gerçekleştirirken her zaman güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmak en öncelikli hedefimiz. Sektörde yer alan 'Aile Paketi'ni farklı bir noktaya taşımak istedik, toplumumuzda yer alan geniş aile, yani 'sülale' kavramından yola çıktık. Aile indiriminde %7,5 indirim oranını %10'a çıkardık. 'Sülale İndirimi' ile tamamlayıcı sağlık sigortası müşterilerimizin birinci dereceden akrabalarının dışında sevdiklerini de düşünerek sağlıklarını korumak adına bir adım atmalarında destek olmak istedik. Sağlık sigortaları bilindiği gibi kişiden kişiye, yaş, cinsiyet ve bulunduğu şehre göre değişebilen fiyatlara sahip. Ancak ortalama değerlere bakıldığında tamamlayıcı sağlık sigortalarının özel sağlık sigortalarına göre dörtte bir hatta beşte bir fiyatlarla erişilebilir olduğunu görüyoruz" dedi. Ürünün iletişim çalışmalarında da sülale kavramını yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Tanyer, "Bunu da insanımızın çok aşina olduğu, sülalesinin genişlediği düğün anı ve düğünlerin olmazsa olmazı 'halay' ile resmettiğimiz eğlenceli bir viral video ve radyo reklamıyla izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle paylaşmak istedik" dedi.