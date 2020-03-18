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Bankaya gidenler dikkat! Flaş önlemi

kapsamında bankalar da önlemlerini artırdı. İstanbul'da şubelerine giden vatandaşlar, corona virüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri alındı. Kapıda zaman zaman kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, içeride beklemektense dışarıda durmanın sağlık açısından daha iyi olduğunu söyleyerek uygulamayı destekledi.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:55 ABONE OL
Bankaya gidenler dikkat! Flaş corona virüs önlemi

Corona virüs önlemleri kapsamında şubede yoğunluk oluşmasını engellemek için, banka içine vatandaşlar tek tek alınıyor. Diğer vatandaşlar ise sırayla içeri giriyor. Banka çalışanları da dönüşümlü olarak izne ayrılıyor. Bankalarda Koronavirüs nedeniyle mümkün olduğunca en az personelle çalışılmaya devam edileceği öğrenildi.

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"ALINMASI GEREKEN BİR TEDBİR, DOĞRU BULUYORUM"

Ataşehir'de bankalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerini şubeye teker teker almaya başladı. Yapılan uygulama banka önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Sırası gelen güvenlik personeli tarafından içeri alındı. Güvenlik personeli tedbir amaçlı maske ve eldiven takarak görev yaptı. Banka kuyruğunda bekleyen Sinem Güney "Koronavirüs nedeniyle içeri tek tek alıyorlar, biz de sıramızı bekliyoruz. Bu uygulama çok güzel" diye konuştu. Kuyruktaki bir diğer vatandaş Seda Şan "Alınması gereken bir tedbir, doğru buluyorum. Sırada bekliyorum yapacak bir şey yok" diye konuştu.

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Bankaya gidenler dikkat! Flaş corona virüs önlemi
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