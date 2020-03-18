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’dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
BDDK’dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor. Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin üçüncü grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.
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BDDK’dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
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