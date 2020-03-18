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’nde büyük yoğunluk!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve 'ye açılan 'nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar yoğunluk oluşturuyor.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 18.3.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 18:02 ABONE OL
Cilvegözü’nde büyük yoğunluk!

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yüklenen ve Suriye'ye gönderilen ihracat malı yüklü TIR'ların yanı sıra sivil örgütlerin İdlib ve kırsalındaki sivillere gönderdiği yardım TIR'ları Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar gümrükte yapılan işlemlerin ardından Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye giriş yapıyor.

Cilvegözü'nde günde ortalama 250-300 TIR çıkış yapıyor.

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Cilvegözü’nde büyük yoğunluk!
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