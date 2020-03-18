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Coronavirüs ile mücadelede kritik hamle! Ön onay şartı getirildi

Hükümet, coronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, korunmaya yönelik ürünlerin ihracatına, ön onay şartı getirdi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:20 ABONE OL
Coronavirüs ile mücadelede kritik hamle! Ön onay şartı getirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve ihracı kayda bağlı malların kontrolünü öngören tebliğde, değişiklik yapıldı.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren karara göre, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın ihraç edilmesi için ön onay alınması gerekecek.

Söz konusu ürünlere ön onay alınması durumunda, takibi sağlanması için kayda alınması sağlanacak. Uygulama kapsama alınan ürünlerden, hidrojen peroksit; temizleyici özelliğiyle halk arasında oksijenli su olarak biliniyor ve meltblown kumaş da, piyasada zor, ancak pahalıya satılan hijyen maskelerinin yapımında kullanılıyor.

Türkiye'de koronavirüsle ulusal eylem programının yürütüldüğü süreçte, hayatı hammadde ve bazı ürünlerin ülke ihtiyacının karşılanabilmesi için önlem alınmış oldu.

piyasalar
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Coronavirüs ile mücadelede kritik hamle! Ön onay şartı getirildi
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