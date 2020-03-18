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Emekli promosyonları 'den ne zaman yatacak? ?

SGK, bankalar ve arasında yapılan ödeme protokolleri çerçevesinde emekli maaşları ödeniyor. Yüz binlerce emekli maaşını PTT’den alan vatandaş ödeme tarihlerini merak ediyor. Promosyon imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar ‘’ 'den ne zaman yatacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, müşterilerine belirli şartlar dahilinde promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca emekli maaşı müşterileri sadece PTT şubeleri veya ATM’lerinden değil; PTT ile anlaşmalı olan bankalardan da promosyon ödemelerini alabiliyor. Peki Emekli promosyonları PTT'den ne zaman yatacak? ?

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Emekli promosyonları PTT'den ne zaman yatacak? Emekli promosyonları nasıl alınır?

Emekli promosyonları 'den ne zaman yatacak? PTT'ye başvurusu yapan emekli hak sahiplerine ücretleri, başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde peşin olarak ödemeler yapılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT emeklilere sunduğu avantajlı fırsatla emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre promosyon alınacak aylar belirlenmiştir. Öte yandan, promosyon alan vatandaşlar kargo, havale, online ticaret ve ATM'den ücretsiz maaş çekme gibi ayrıcalıklara sahip olacak. Peki 'den ne zaman yatacak? ?

PTT EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yüzbinlerce emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri detaylarıyla birlikte merak ediliyor. Haberimizde Emekli promosyonları PTT'den ne zaman yatacak? Emekli promosyonları nasıl alınır? Sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

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Emekli promosyonları PTT'den ne zaman yatacak? Emekli promosyonları nasıl alınır?
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