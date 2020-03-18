Evden çalışırken güvenliğe dikkat!..

Çin'debaşlayan ve kısa sürede küresel bir salgına dönüşen Koronavirüs (COVID- 19) ile tüm dünyada şirketler mağaza ve şube kapatmaktan evden çalışmaya kadar bir dizi önlemi hayata geçirirken, Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Alınan önlemler kapsamında Türkiye'de de hem kurumsal hem de küçük ve orta ölçekli işletme çalışanlarını evden çalışma uygulamasına geçirdi. Firmaların uzaktan çalışmaya yönelmesiyle birlikte siber saldırı gruplarının da odakları buraya kaydı. Büyük ve kurumsal şirketler genelde siber saldırılara karşı kendi içlerinde önlemlerini aldığı için böyle dönemlerde uzaktan çalışma sistemine hazır olmayan küçük ve boy işletmeler saldırganların hedefi haline geliyor.Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren fintech şirketi PCI Checklist Kurucu Ortağı Kıvanç Harputlu, evden çalışma uygulamasına geçilen bugünlerde özellikle küçük ve orta boy işletmelerin bilgi sızıntıları ve çeşitli virüslere maruz kalma risikine dikkat çekerek, "Değişen çalışma hayatımıza siber güvenlik alışkanlıklarımızın da ayak uydurması gerekiyor" dedi. Harputlu, şirketlerin uzaktan çalışma modeline uygun bir hale getirilmesi için alınması gereken öncelikli önlemleri şöyle sıraladı: "Bilgisayar üzerinden yapılan tüm iletişimler şifreli olmalı. 'Güvensiz Bağlantı' uyarısı olması durumunda site ile bağlantı kapatılmalı. Siber güvenlik önlemleri kapsamında önemli servislere iki adımlı doğrulama (2FA) yöntemi ile erişim sağlanmalı. Ofis kaynaklarına ortak bilgisayar üzerinden bağlanılmamalı ve bağlanıldığında da SSL VPN kullanılmalı." Koronavirüs önlemleri kapsamında önümüzdeki günlerde evden çalışma sistemine geçen şirket sayısının artmasının öngörüldüğünü ifade eden Kıvanç Harputlu, şirketlerin PCI Checklist ile siber güvenlik skorunu öğrenebileceğini söyledi.