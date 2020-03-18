Gelir vergisi için süre uzatıldı

Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere vergi de eklendi. Vatandaşın gelir vergisi beyannamelerindeki son süre uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün gelir vergisi beyannameleri ve ödemelerine ilişkin bir son dakika duyurusunda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelir vergisi beyannamesi ve ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık açıklamasında "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Açıklamada, kararın gerekçesine ilişkin bir bilgi yer almadı. Ancak Bakan Albayrak önceki gün yaptığı açıklamada, corona virüsü isalgınının Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin bir dizi adım atılacağını duyurmuştu.

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