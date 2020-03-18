Gerekirse büyük firmaları kamulaştırırız

FransaMaliye Bakanı Bruno Le Maire, "Fransa şirketlerini korumak için tüm araçları kullanmaktan çekinmem. Bunun için gerekirse kamulaştırma terimini bile kullanabilirim" açıklamasında bulundu. Le Maire, yaptığı açıklamada, yeniden sermayelendirmeyle ya da hisse satın alımı yoşuna gidebileceklerinin altını çizdi. Mali piyasa yetkililerinin 92 Fransız hissesinin açığa satışına yönelik yasağını da onayladığını belirten Le Maire, bu yasağın bir ay daha uzatılabileceğini söyledi. Söz konusu yasak BNP Paribas, Renault, Air France KLM gibi büyük şirketlere uygulanıyor. Daha önce RTL radyosuna konuşan Le Maire, hükümetin şirketlerin virüse karşı ayakta durabilmesi için 45 milyar euro destek sağlayacağını belirtmişti.