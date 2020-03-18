Gıda tedariğinde sıkıntı yaşanmıyor

Çalışanlarınınhijyen eğitimlerini sıklaştırdıklarını bildiren Gıda Perakendecileri Derneği de yaptığı açıklamada mağaza, market, restoran ve eve teslimat yapan sipariş noktalarında da yoğun önlemler aldığını bildirdi. Ürün tedariğinde bir sıkıntı öngörmediklerini söyleyen GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, "Dernek üyesi market ve gıda servis zincirleri olarak 81 ildeki 40 bini aşkın satış noktasında ürün ve hizmet tedariğini kesintisiz sürdürüyoruz" dedi. Müşterilerine alışverişlerinde diğer tüketicileri düşünerek hareket etmeleri tavsiyesinde bulunan Aykaç, temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra kolonya, çamaşır suyu, sıvı sabun gibi ürünlerde fiyat artış talebi geldiği bilgisini de verdi.