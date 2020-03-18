Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecini en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan bu süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağını bildirdi.

Bakan Albayrak tedbirlerin sıralnadığı paylaşımda "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz. 100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bir diğer paylaşımında "Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız." ifadelerini kullandı.