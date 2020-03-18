Para çekme limiti 5.000 tl temassız ödeme 250 tl

Ekonominin en önemli aktörlerinden olan bankalar çalışanlarının yanı sıra toplum sağlığını korumak için sıkı önlemler alıyor. Hizmetlerinde kesintiye gitmeden, bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiren bankalardanmüşterilerine tüm nakit dışı işlemleri için mobil ve internet bankacılığını kullanmaları tavsiyesi geldi. Garanti BBVA ve İş Bankası ATM'lerden günlük minimum para çekme limitini 5.000 TL'ye çıkardığını bildirdi. Birçok banka müşterilerinin şubelerde fiziksel olarak birbirinden daha uzak olmasını sağlamak amacıyla, şube içinde aynı anda hizmet alan müşteri sayısını kontrollü olarak belirlemeye başladı. Öte yandan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) de bugün itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 120 TL'den 250 TL'ye yükseltildiğini bildirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle gözlerin çevrili olduğu bankalar, çalışanlarına yönelik riskleri azaltmak için bir dizi önlemi uygulamaya aldı. Garanti BBVA, genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube gibi, tüm lokasyonlarında hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarına idari izin kullandırarak bu kişilerin evlerinde kalmalarını istediklerini bildirdi. Bu kapsamda çalışanların büyük bir kısmı, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürecek.



AVM'LERDE HIJYEN EN ÜST SEVİYEDE'

Alışverış Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, bütün AVM'lerde hijyen kurallarının en üst düzeyde uygulandığını, yürüyen merdiven ve asansörlerin yarım saatte bir dezenfekte edildiğini söyledi. AVM'lerin alınan bu önlemler sayesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en hijyenik mekânlar olduğunu ifade eden Başkan Altaş, "Buna rağmen kamu otoritesi kapatılma yönünde bir karar alırsa elbette buna uyarız" diye konuştu.