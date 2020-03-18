Reel sektöre destek verilsin

Koronavırüsün bazı sektörleri olumsuz etkilediğini söyleyen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Bunların başında perakende ve hizmet sektörü geliyor" dedi. Bu sektörlerde yüzde 50'ye varan daralmalar izlendiğini söyleyen Aydın, şunları kaydetti: "Virüs nedeniyle toplu ortamlardan kaçınılması hizmet sektöründe birçok müşterinin kaçmasına sebep oldu. Bu durum sektördeki firmaların yanı sıra tedarikçileri de olumsuz etkiliyor. Hükümetimizden bu kapsamda somut adımlar atarak, mali, parasal ve finansal yönde etkili bir eylem planı oluşturulmasını bekliyoruz."