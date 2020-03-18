Talep patladı Amazon 100 bin personel alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, koronavirüs salgınıyla artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu. Amazon'un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan paylaşımında, salgınla önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, şirketin çalışanların maaşlarını artırmaya yönelik 350 milyon doları aşan bir yatırım yapacağının belirtildiği paylaşımda, ABD'deki çalışanların ücretlerinin saat başına 2 dolar, İngiltere'deki çalışanların 2 sterlin ve birçok Avrupa ülkesindeki çalışanların yaklaşık 2 euro artırılacağı kaydedildi.