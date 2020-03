Türk Nippon Sigorta acenteleriyle birlikte büyümeye devam ediyor

Türk sigorta sektörünün, 2019 yılını geçtiğimiz yıla oranla %21 büyümeyle kapattığını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Enflasyon oranını baz aldığımızda ise, sektörde %8'lik bir reel büyüme gerçekleştiği görülüyor. Sektörel anlamda bir önceki yıla göre branş bazlı büyüme dağılımlarına baktığımızda, kara araçları, sorumluluk branşında %18, kara araçlarında %20, yangın ve doğal afetler branşında %21, genel zararlar branşında %12 ve hastalık ve sağlık branşında %34'lük bir büyüme gözlemlendi. Sektör bazında, 2019 yılını genel olarak ele aldığımızda, ekonominin 2018 yılına göre toparlanma sürecine girdiği ve sektörümüzdeki yansıması olarak rakamların reel büyümelerle birlikte çizgisini olumlu yönde devam ettirdiği görülüyor" dedi. Pamukçu, "Türk Nippon Sigorta olarak, 2019 yılının sonunda, bir önceki yıla göre %28'lik bir büyüme ile kapattık. Şirket olarak 2019 yılındaki tüm branş hedeflerimizi gerçekleştirerek hız kesmeden büyümeye devam ettik ve 2020 yılına oldukça enerjik başladık. Tabi bu enerjinin en büyük kaynağı, bugüne kadar her zaman kol kola yürüdüğümüz acentelerimizdir. Şirket olarak yapmış olduğumuz tüm yatırımlar, aslında acentelerimiz için yapılan yatırımlardır" dedi. Türk Nippon Sigorta olarak, "Şirket-Acente'' bağını derinden kurabilen ve bu güçle birlikte büyüyen bir sigorta şirketi olduklarını dile getiren Pamukçu, "Acentelerimizin her daim bizimle olduklarını bilmek, şirketimizin en büyük güç kaynağıdır. Acentelerimiz için her zaman yenilikleri takip eden, iletişime açık, farklılıklar yaratan bir sigorta şirketi olmaya özen göstermekteyiz" şeklinde konuştu.