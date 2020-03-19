Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Albayrak: Vatandaşa dokunan dinamik bir paket

Albayrak: Vatandaşa dokunan dinamik bir paket

Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Albayrak: Vatandaşa dokunan dinamik bir paket
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile istihdamı korumak, reel sektörü ve esnafı desteklemek için gerekli adımları devreye aldıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti: "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Albayrak: Vatandaşa dokunan dinamik bir paket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA