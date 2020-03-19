Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgaz işlemleri evlerden yapılabilir

: Elektrik ve doğalgaz işlemleri evlerden yapılabilir

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , koronavirüs nedeniyle tüm vatandaşların elektrik ve doğalgaz işlemlerini ilgili firmaların müşteri hizmetleri merkezine gitmeden akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanarak, online kanallar üzerinden evlerinden yapabileceğini söyledi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 19.3.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 13:29 ABONE OL
Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgaz işlemleri evlerden yapılabilir

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilin tamamında doğal gaz işlemleri için Alo 187, elektrik işlemleri için Alo 186 hattının aranılarak arıza ihbarı, talep, öneri ve şikayetlerin iletildiğini, diğer işlemler için gerekli destek alınabildiğini bildirdi.

Vatandaşların genel aydınlatma hizmetinden kesintisiz yararlanabilmesi için 'TEDAŞ Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması' üzerinden arıza ihbarı bırakılabildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Fatura ödeme işlemleri, ilgili dağıtım veya tedarik firmalarının resmi internet sayfaları üzerinden, belirtilen anlaşmalı bankalardan veya mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilmektedir. Fatura sorgulama ve aboneliklerle ilgili sözleşme veya fesih işlemlerinin tamamı da e-devlet üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı'mızın yayımladığı tedbirlere uyarak mümkün olduğunca vatandaşlarımızın kendilerini kalabalık ortamlardan izole etmesi, salgının kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Salgının daha da yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firmalarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgaz işlemleri evlerden yapılabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA