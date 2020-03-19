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Başkan Erdoğan açıkladı: desteği sürecek mi? 2020 asgari ücret desteği ne kadar?

Dün başkanlığında yapılan Corona virüsü toplantısında flaş kararlar alındı. Özellikle ticari işletmeleri ilgilendiren kararlar sonrası, yapılan düzenlemeler merak konusu oldu. En çok araştırılan konuların başında desteği yer alıyor. İşletme sahipleri, asgari ücret desteği sürecek mi ve asgari ücret destek miktarı ne kadar sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, dün açıklanan önlemlere göre göre, corona virüsüne karşı açıklanan ekonomi kalkanı kararları kapsamında asgari ücret desteği ne kadar ve önümüzdeki günlerde sürecek mi? İşte, tüm işletmeleri ilgilendiren asgari ücret desteği hakkında alınan kararlar…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 14:56 ABONE OL
Başkan Erdoğan açıkladı: Asgari ücret desteği sürecek mi? 2020 asgari ücret desteği ne kadar?

Corona virüsü küresel olarak hızla yayılırken, insan sağlığının yanında sosyal ve ekonomik hayatı da etkiliyor. Özellikle bazı işletmeler, corona virüsünden ciddi biçimde etkileniyor. Türkiye'de de, virüs nedeniyle çeşitli düzenlemelere giden şirketleri, devlet yalnız bırakmadı. Dün yapılan corona virüsü toplantısı sonrası özellikle de işletme sahipleri, yeni düzenlemeler ve alınan kararların nasıl işleyeceğini merak ediyor ve desteği sürecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, asgari ücret desteği devam edecek mi?

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK Mİ? CORONA VİRÜSÜ TOPLANTISI SONRASI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2020 DETAYLARI

Yasa teklifinde asgari ücret desteği dışında, süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren mesleki yeterlilik belgesine lişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına yönelik uygulamanın süresi 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılıyor. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren Esnaf Ahilik Sandığı'na (Bağ-Kur sigortalılarının işsizlik sigortası fonu) ilişkin hükümlerin 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren 1 Ocak 2021 tarihine kadar uygulanmaması için düzenleme yapılarak, uygulamanın 1 Ocak 2021 tarihinde başlatılması öngörülüyor.

İşte uygulama hakkında detaylar...

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Başkan Erdoğan açıkladı: Asgari ücret desteği sürecek mi? 2020 asgari ücret desteği ne kadar?
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