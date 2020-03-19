Girişimcinin Ar-Ge merkezinde 12 bin fikir yeşerdi

TEKNO

Sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle girişim dünyasının Ar-Ge merkezi olarak 2010 yılında kurulan Viveka, aradan geçen sürede yeni nesil bir ekosistem yarattı. Türkiye'nin ilk özel sektör kuluçka merkezi de olan Viveka, 10 yılda 36 şehir, 65 paydaş, 103 program, kuruluşunda aktif rol aldığı 245 start up'a ve 12 bin girişimciye ulaştı. Şirket aynı zamanda kurumlar için hızlandırıcı, kuluçka ve ön kuluçka programları tasarlayan ve yürüten bir merkez haline de geldi. 4 yıldır mülteciler konusunda da sosyal fayda sağlayan programlar yürüten Viveka, bugüne kadar 6000'e yakın mülteciye girişimcilik eğitimi, 200 mülteci girişimciye hibe verilmesini ve 80 kayıtlı işletme kurulmasına katkı sağladı. Viveka ayrıca geçtiğimiz yıl Building Markets programı kapsamında 52 Suriyeli KOBİ ile 228 mentorluk seansı gerçekleştirdi. Viveka, başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Urfa, Antep, Samsun, Trabzon, Düzce gibi Anadolu'nun pek çok şehrindeki üniversitelere, teknoparklara, kalkınma ajanslarına, uluslararası organizasyonlara, özel şirketlere teknoloji girişimciliği alanında, hızlandırma ve kuluçka programları, mentor eğitimleri veriyor.Girişimciler açısından 2020 yılının önemli fırsatlar barındırdığını söyleyen Viveka Kurucu Ortağı Barış Okur "Bu sene TÜBİTAK Tech-InvesTR destekli teknoloji odaklı yatırım fonlarını yaygınlaştırarak yatırım ekosistemini olumlu yönde dönüştürecek. Ayrıca yurtdışına açılmak isteyen birçok geleneksel şirket sahibi, startup firmalarına yatırım yapmak konusunda hiç olmadığı kadar ilgili. Büyüme aşamasında firmalar için geliştirdiğimiz Vivekagrowth programında birçok büyük holding ile görüştük. Girişimcilerle teknoloji transferi gerçekleştirmek ve iş birliği geliştirmek konusunda çok istekliler. 2020 yılında doğru büyüme rakamını yakalayan, uluslararası düşünen, işbirliğine açık girişimciler için büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz" dedi. 10 sene önce melek yatırım ağının yok denecek boyutta olduğundan söz eden Barış Okur, "Terimlerin oturmadığı, bilgi seviyesinin düşük olduğu bir ekosistemdik. Melek yatırımcılık bilinen bir olgu değildi. Hızlandırıcı olarak çalışan merkez hiç yoktu. Şu an ekosistem belirli bir olgunluğa erişti, ancak özellikle melek yatırım tarafında hala ciddi kaynaklara ihtiyacımız var. Çok güçlü startuplar olmasına rağmen bunları destekleyen mekanizmalar hem nitelik hem nicelik olarak hala yetersiz. Ekosistem oluşturmak kamu ve üniversiteler dışında özel sektörün de görevi ve burada özellikle fon sağlayıcı mekanizmalara ihtiyaç oluyor" diye açıkladı.VIVEKAolarak teknoloji girişimciliğine odaklandıklarının altını çizen Barış Okur, TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı'nın Teknogirişim programında 2009'dan bu yana 6500'den fazla girişimin Ar-Ge desteği aldığını dile getirdi. Okur, "Ar-Ge desteği almayanları da sayarsak sayı 10 bini geçiyor" dedi.