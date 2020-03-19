Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul’da AVM’ler kapanmaya başladı

’da ’ler kapanmaya başladı

Corona virüs ile mücadele kapsamında önemli bir son dakika açıklaması geldi. Akasya ve Akbatı 'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 19.3.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 15:20 ABONE OL
İstanbul’da AVM’ler kapanmaya başladı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz.

Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.

İşte corona virüsü sebebiyle üretimi durduran dünya devleri!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da AVM’ler kapanmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA