İzmir mobilyanın tasarım üssü olacak

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TürkMobilya sektörü tasarım gücünü öne çıkarıp ihracatta önemli başarılara imza atmaya başladı. Bu kapsamda önemli yatırımlara hazırlanan Konfor Mobilya ve Konfor Yatak Türkiye genelinde 160 mağazaya ulaşmayı ve ihracatını artırmayı hedefliyor. Tasarıma ağırlık vereceklerini ifade eden Konfor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, Turquality desteğiyle yurt dışında büyüyeceklerini ve 50 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için çalışacaklarını kaydetti. Gönen, fuarın ardından yaptığı değerlendirmede, Türk mobilya sektörünün kalite anlamında oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "Sektörümüz yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Kaliteli güzel ürünler yapıyoruz, en büyük sıkıntımız ise tasarım. Günümüzde küresel pazarda yer almak ve rekabet edebilmek için tasarım ve Ar-Ge'ye ağırlık vermeliyiz. Biz, Şubat 2019'da tasarım merkezimizi kurduk. Özellikle bu konuyla ilgili olarak üniversitelerle iş birliği yaptık. İzmir'in tasarım üssü olarak önümüzdeki dönemde çok önem kazanacağını öngörüyoruz ve Konfor Mobilya olarak bu gelişmenin merkezinde yer almayı hedefliyoruz" dedi.