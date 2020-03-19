Konaklama vergisi nedir? Corona virüsü sebebiyle konaklama vergisi ertelendi mi?

Konaklama vergisi, dün açıklanan corona virüsü tedbirlerinin ardından en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından corona virüsü tedbirleri dün tek tek kamuoyu ile paylaşılırken konaklama vergisine de değinildi. Peki, konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Detaylar haberimizde!

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağına göre; oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller, termal oteller, kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampinglerde konaklama vergisi uygulanıyor.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği paketi açıkladı.

Pakete göre perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.

KONAKLAMA VERGİSİ NE ZAMAN ALINACAK?

Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay tehir edilecek.