Otomotive koronavirüs arası

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ

Koronavirüs Türkiye otomotiv sanayisini etkilemeye başladı. Ford Otosan'ın ardından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de, üretimi durdurma kararı verdi.Ford Otosan, yurtdışından gelen parçaların tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretim yapmayacak. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ise koronavirüs salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında üretime 2 hafta ara verme karar aldı.Toyota, Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında durduracak. Oyak Renault, Mercedes-Benz Türkiye ve diğer üretici firmaların ise gelişmeleri takip ettiği söyleniyor.