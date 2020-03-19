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! Bakan Pakdemirli açıkladı: 29 Mayıs'a kadar uzatıldı

haberi... Tarım ve Orman Bakan , kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler kapsamında, fark ödemesi desteğine başvuramayan üreticilerin mağdur olmaması amacıyla bitkisel üretim desteklerinin son başvuru tarihlerinin uzatıldığını bildirdi. Pakdemirli, "2019 yılı ürünü olan yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi desteklerinde son başvuru tarihi 30 Nisan'a, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteklerinde 29 Mayıs'a, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklemelerinde 30 Nisan'a uzatılmıştır." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 19.3.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 10:59 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli açıkladı: 29 Mayıs'a kadar uzatıldı

Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada pandemi olarak ilan edilen ve Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük yaşamı etkileyecek konuma geldiğine dikkati çekti.

DESTEK ÖDEMELERİNE BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

Bu doğrultuda hükümet tarafından kamu sağlığını gözeten tedbirlerin ivedi olarak alındığını ve uygulandığını vurgulayan Pakdemirli, "Kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler nedeniyle üreticilerimizin fark ödemesi desteğine başvuramaması ve neticesinde mağdur olmaması amacıyla 2019 yılı ürünü olan yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi desteklerinde son başvuru tarihi 30 Nisan'a, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteklerinde 29 Mayıs'a, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklemelerinde 30 Nisan'a uzatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 30 Haziran'a kadar devam edeceğini, çiftçilerin il-ilçe müdürlüklerine gitmeden ÇKS müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabileceğini kaydetti.

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