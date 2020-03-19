Son Dakika Haberi | Emekli maaşına ek emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi için tarih…

Corona virüsüne yönelik dün gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Toplantıda çıkan kararlar arasında emekli maaşına zam yapılmasından ve ticari işletmelere gerekli desteğin sağlanmasına kadar birçok önemli başlık bulunuyor. Emekli vatandaşlarımız için en önemli başlık olarak emekli maaşına ek emekli bayram ikramiyesi öne çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği corona virüsü toplantısında emekli maaşına yönelik alınan kararlar haberimizde yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞINA EK 2020 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Tüm Türkiye'nin odaklandığı Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında duyurdu. En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bilgi veren Erdoğan, bu yıl bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

İşte emekli maaşı ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin detaylar...