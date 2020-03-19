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| Emekli maaşına ek emekli ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi için tarih…

... Çinli virüsün neden olduğu COVID-19 salgını, sadece insan sağlığı değil, aynı zamanda küresel piyasaları ve ülke ekonomilerini de etkiliyor. Dün Erdoğan da, corona virüse karşı alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Toplantının ardından, en düşük emekli maaşından emekli ikramiyesi ve promosyona kadar birçok farklı alanda önemli kararlar duyuruldu. promosyon ödemeleri ile ilgili de ödemenin nereye yapılacağı hakkında bilgiler paylaşıldı. Emekli vatandaşlar, emekli ne zaman yatacak sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, emekli maaşına ek 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Haberimizde, bu yıl erken yatacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 11:08 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Emekli maaşına ek emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi için tarih…

Corona virüsüne yönelik dün gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Toplantıda çıkan kararlar arasında emekli maaşına zam yapılmasından ve ticari işletmelere gerekli desteğin sağlanmasına kadar birçok önemli başlık bulunuyor. Emekli vatandaşlarımız için en önemli başlık olarak emekli maaşına ek emekli öne çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği corona virüsü toplantısında emekli maaşına yönelik alınan kararlar haberimizde yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞINA EK 2020 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Tüm Türkiye'nin odaklandığı Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında duyurdu. En düşük ve emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bilgi veren Erdoğan, bu yıl bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

İşte emekli maaşı ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin detaylar...

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Son Dakika Haberi | Emekli maaşına ek emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi için tarih…
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